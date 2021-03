Lazio Women, fissata la data del recupero contro il Perugia: il comunicato

È stata fissata la data del recupero di Lazio Women - Perugia, gara che doveva essere disputata ieri. Il match, come si legge nel seguente comunicato ufficiale, si giocherà giovedì 1° aprile: "Lazio Women-Perugia, gara del campionato di Serie B femminile, originariamente in programma per domenica 21 febbraio 2021, verrà recuperata giovedì 1° aprile alle ore 16:30".