Lazio Women, la rimonta in Coppa Italia non basta: Inter ai quarti

Lazio beffata dall'Inter in Coppa Italia. Nonostante le ragazze di Seleman siano riuscite a pareggiare in casa per 3-3, dopo che nel primo tempo il tabellino segnava 1-3 per le nerazzurre, non sono riuscite a conquistare il passaggio del turno per la differenza reti. Il pareggio ha permesso alle biancocelesti di portarsi a quota quattro punti in classifica insieme proprio alla squadra di Sorbi, ma la differenza reti (+4 Inter, +2 Lazio) ha favorito le meneghine.

LA PARTITA - La Lazio Women non ha cominciato nel migliore dei modi la gara, subendo al 12' un gol siglato da Marinelli. Dopo un quarto d'ora Tarenzi ha segnato il raddoppio per l'Inter. Il divario tra le due squadre è innegabile e questo si fa sentire. Al 30' Lipman prova ad accorciare le distanze realizzando l'1-2, ma Marinelli spegne gli entusiasmi con la terza marcatura nerazzurra (la seconda personale) dopo un solo minuto dal gol laziale. L'intervallo è servito alle padroni di casa per riorganizzare le idee e cercare di dimostrare il loro valore: nel secondo tempo la Lazio è scesa in campo molto determinata ed è riuscita a riaccuffare il risultato grazie alla doppietta della bomber Marin (69' e 87'). Il pareggio non basta alle capitoline che escono dalla Coppa Italia a testa alta. Ora testa al campionato per centrare l'obiettivo e chiedere la rivincita all'Inter il prossimo anno in Serie A.