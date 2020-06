Lazio Women, scontro verbale tra Lotito e Tommasi in Consiglio Federale

Il presidente della Lazio Claudio Lotito si sarebbe scontrato verbalmente con il presidente Aic Damiano Tommasi al termine del Consiglio Federale di ieri. A riferirlo è repubblica.it, che specifica che la disputa è nata in materia di calcio femminile: dopo il voto all'unanimità al sì al professionismo, Lotito ha espresso la propria delusione per l'esclusione della Lazio Women dalla Serie A, dovuta ad un conteggio dell'algoritmo che, nonostante il secondo posto in classifica delle biancocelesti in Serie B, ha premiato il Napoli capolista e il San Marino due punti sotto la Lazio ma con una partita da recuperare. Per calmare gli animi tra Lotito e Tommasi sono intervenuti l’avvocato Viglione, coordinatore della commissione per la riforma della giustizia sportiva, e lo stesso presidente federale Gabriele Gravina.