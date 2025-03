Lazio, Zaccagni chiama a raccolta i tifosi: il messaggio per il popolo laziale - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

"Popolo laziale, domani e giovedì ci aspettano due sfide fondamentali. Vogliamo sentire il vostro calore all'Olimpico. Insieme facciamo la differenza. Forza Lazio!". Dopo Gustav Isaksen, l'uomo del momento, anche il capitano Mattia Zaccagni ha voluto chiamare a raccolta i tifosi in vista delle due partite di lunedì e giovedì contro Udinese e Viktoria Plzen. Sfide fondamentali per continuare la corsa ai propri obiettivi, tra le prime quattro posizioni in campionato per la qualificazione in Champions League e il sogno di andare il più avanti possibile in Europa.

Pubblicato il 09/03