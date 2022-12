Lazio, Zaccagni incorona su Instagram il "Re" del Mondiale - FOTO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Una vittoria storica quella ai rigori contro l'Olanda, che lancia l'Argentina più vicina alla vittoria finale, nonostante manchino ancora due sfide da vincere. La selezione dell'ex Lazio Scaloni, può però vantare tra le sue file un calciatore che nessun altro ha, un giocatore di un altro pianeta: Lionel Messi. L'ala del Psg è stato protagonista anche contro gli Oranje, segnando il rigore del momentaneo 2-0 e non fallendo quello della lotteria finale, tanto da meritarsi il riconoscimento di Mattia Zaccagni come "Re" del Mondiale. In una storia su Instagram, infatti, il giocatore della Lazio pubblica la foto di Lionel Messi, mettendogli in testa una corona.