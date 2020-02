Lazzaretto Bologna: in quattro rischiano di saltare la Lazio

Ancora quattro partite da spuntare prima di arrivare a Lazio - Bologna. Dodici punti in palio, a cominciare da questa sera contro il Verona. Passando per Parma e Marassi (Genoa, ndr), in mezzo l'Inter all'Olimpico. Insomma, tanta carne al fuoco. Alla quale l'infermeria del Bologna ne aggiunge altra: quella di Sansone e Santander. Due giocatori importanti per Mihajlovic, entrambi a rischio per il match contro i biancocelesti. Colpa di due lesioni muscolari, come spiega il comunicato ufficiale diramato dal club emiliano: “Nicola Sansone, uscito nel primo tempo contro il Brescia, ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro. Tempi di recupero previsti: tre, quattro settimane. Stop anche per Federico Santander che nel finale di partita ha accusato un fastidio al muscolo ileopsoas: gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado. Tempi di recupero previsti tre settimane”. Considerando anche i problemi incorsi a Krejci e Medel, Mihajlovic rischia seriamente di dover affrontare la Lazio (oltre a Roma, Genoa e Udinese che arriveranno prima, ndr) a ranghi ridotti.

