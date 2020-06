Lazzari: "Bravo Inzaghi a plasmare la sua Lazio. Immobile è straordinario..."

Una corsa sfrenata per un sogno proibito, un testa a testa con la Juventus in cui serviranno concentrazione e costanza: la Lazio si prepara a riprendere il campionato. Nulla potrà essere lasciato al caso, sarà un finale di stagione al cardiopalma. Ai microfoni di Lazio Style Channel, è intervenuto Andrea Lazzari, ex centrocampista dell'Atalanta e ora calciatore della Vigor Senigallia. Queste le sue parole: "Alla ripresa mi aspetto gli stessi valori emersi prima dello stop. Sicuramente le squadre che lottano sia nella parte alta che in quella bassa delle classifica torneranno con delle motivazioni ancora più forti di prima. Inzaghi ha avuto la bravura di portare avanti un progetto importante. Ormai da qualche anno sta riuscendo a trasmettere quello che vuole a tutti i giocatori che ha a disposizione, facendoli rendere al massimo e valorizzandoli. Immobile favorito per la classifica capocannonieri? Assolutamente, sta facendo cose straordinarie e segnando con una continuità incredibile per arrivare in fondo e laurearsi ancora capocannoniere".

CENTROCAMPO - "Il centrocampo della Lazio è ben assortito, bravo Inzaghi a far accettare ai giocatori tecnici, per il bene della squadra, il 'lavoro sporco' in fase di non possesso e sprigionare la loro qualità in fase di possesso. Gli esempi di Luis Alberto e Milinkovic lo dimostrano".

QUARTO POSTO - "Sarà una bella sfida tra Atalanta e Roma nella corsa Champions, se però i nerazzurri si faranno trovare pronti come prima dello stop forzato non avranno problemi a raggiungere l'obiettivo. Per quanto riguarda invece la Champions attuale, penso che abbiano tutte le carte in regola per stupire ancora".

ATALANTA - "Sicuramente i calciatori con le loro caratteristiche potrebbero essere più avvantaggiati, un po' come capita all'inizio di ogni campionato. Tutti però hanno lavorato duramente in questo periodo anomalo per trovare il prima possibile la forma migliore, anche se quest'ultima arriverà solo giocando le partite".

FUTURO - "Mi diverto ancora, attualmente gioco nella Vigor Senigallia in Eccellenza: nelle categorie inferiori mi trovo bene perché riesco a fare cose che in Serie A gli avversari non ti lasciavano fare. Per il futuro mi piacerebbe allenare, magari partendo dai ragazzi".