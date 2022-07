Leiva e Pedro Lucas, di padre in figlio: al Gremio come nella Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Lucas Leiva ha salutato la Lazio e la Capitale, ha fatto un biglietto di sola andata per il Brasile qui giocherà per il Gremio. Voleva tornare in patria, era un suo desiderio. Esaudito. Il centrocampista inizierà una nuova avventura nel club che lo ha lanciato nel mondo del calcio che conta e spera che possa godere della stessa fortuna anche suo figlio Pedro Lucas, orgoglio di papà. Sulle sue orme sin da quando ha mosso i primi passi, lo ha fatto alla Lazio e ora lo seguirà anche in questa esperienza. Il piccolo prodigio è pronto per intraprendere questo percorso, lo ha confermato il responsabile della selezione del Gremio Anderson Oliveria. Queste le parole riportate da GZH: “È destro e ha buone capacità di finalizzazione. Attualmente gioca nella squadra under 11 della scuola. Siccome ha già giocato alla Lazio e abbiamo visto alcuni video su di lui, abbiamo fatto una settimana di adattamento e definito che poteva continuare con noi nella selezione, dove migliorerà le sue qualità e, chissà, dipende solo da lui in futuro giocare nella squadra A”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE