Ligue 1, pres. Lione Aulas sullo stop: "In Francia siamo stati dei cogl....."

Da fine aprile il Governo francese ha annunciato lo stop alla Ligue 1. La decisione, in controtendenza con tutti i top campionati, ha scatenato tantissime polemiche con il presidente del Lione in prima fila. Jean-Michel Aulas, in una lettera di cinque pagine, è arrivato addirittura a scrivere: "Siamo stati veramente dei cog...".

LA LETTERA - Aulas si rivolge al Governo francese: "Signor Primo Ministro il 2 giugno ci consentirà di organizzare la riapertura, di armonizzare le decisioni relative alla pratica collettiva del culto, alle corse di cavalli e anche alle prossime elezioni municipali (il cui secondo turno si svolgerà il 28 giugno), possiamo immaginare che si tratti anche di una grande opportunità di rettificare l’errore commesso rispetto al calcio francese e di permettere, in base a un protocollo sanitario omogeneo, di dare avvio a una progressiva ripresa degli allenamenti (a giugno) e, perché no, anche a una ripresa dei campionati della stagione 2019-2020 a luglio o ad agosto come suggerito dalla stessa UEFA il 21 aprile e confermato in seguito da Aleksander Ceferin via posta il 14 maggio?".