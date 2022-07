Liverpool e Bayern Monaco conquistano i primi trofei stagionali

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ancora una settimana d'attesa, poi Premier League e Bundesliga prenderanno il via. Liverpool e Bayern Monaco hanno iniziato ieri la loro stagione conquistando il primo trofeo. Le due squadre sono scese in campo rispettivamente contro Manchester City e Lipsia per giocare Community Shield (coppa contesa tra i vincitori del campionato e quelli della FA Cup) e Supercoppa di Germania (si sfidano i vincitori della Bundes contro quelli della Coppa di Germania).

COMMUNITY SHIELD - I Reds hanno regalato a Klopp il primo Community Shield della sua carriera, battendo il City di Guardiola 3-1. Decisivo il neo acquisto Darwin Nuñez che ha segnato il rigore al 93'. Alexander-Arnold e Salah gli altri marcatori. Alvarez unico baluardo dei Citizens.

SUPERCOPPA DI GERMANIA - In scioltezza il Bayern Monaco a Berlino che ha vinto 5-3 contro il Lipsia. Dopo 45 minuti la squadra di Nagelsmann stava già 3-0: baby Musiala strepitoso, Manè battezzato e Pavard ha chiuso i giochi. Nella ripresa Halstenberg, Nkunko e Dani Olmo hanno provato a rimettere in piedi la partita, ma Gnabry prima e Sané poi hanno fatto game over. Questa è la decima volta che i bavaresi vincono il trofeo.