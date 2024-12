Lookman il migliore di Lazio - Atalanta? I tifosi non ci stanno: marea di commenti social

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è conclusa 1-1 l'ultima sfida del 2024 all'Olimpico. Lazio e Atalanta hanno chiuso l'anno con un pari con le reti di Dele-Bashiru da un lato e di Brescianini dall'altro. Una sfida in cui sono stati tanti i giocatori a brillare ma in cui la Lega Serie A ha deciso di premiare Lookman come MVP. Una decisione che non è piaciuta a tanti tifosi della Lazio, e non solo, che hanno quindi detto la loro sui social: "Ma l'avete vista da dietro al televisore la partita?", "Nessuno mette in dubbio la qualità di Lookman ma questa sera tutto ha fatto tranne che meritarsi questo premio", e ancora: "Beh premio ridicolo che non premia il merito... Carnesecchi e Rovella meritevoli non Lookman", questi solo alcuni dei commenti social. In tanti, infatti avrebbero premiato giocatori diversi come Gila e Rovella o appunto Carnesecchi che soprattutto nel primo tempo ha salvato l'Atalanta in più riprese.