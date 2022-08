Lucas Correa operato per un tumore al testicolo: il messaggio social

L'ex centrocampista della Lazio ha rivelato di essersi operato dopo aver scoperto il cancro. Intervento riuscito e il 38enne tornerà in campo...

RASSEGNA STAMPA - Lucas Correa si è messo alle spalle il cancro. Il centrocampista argentino, con un trascorso alla Lazio, ha rivelato di esser stato operato dopo la scoperta di un tumore al testicolo sinistro. Il pericolo sembra ormai superato e il calciatore tornerà in campo in Eccellenza con gli abruzzesi della Renato Curi Angolana. Il giocatore ha affidato a Facebook tutte le sue emozioni. Ecco il lungo post: «Non sono uno che racconta i fatti suoi, ma voglio ringraziare per tutte le cose che hanno fatto per me, in questo processo mentalmente faticoso, più di ogni altra cosa, le persone che mi hanno aiutato. Mi hanno trovato un tumore al testicolo sinistro (le ho troppo grandi - ahahah - nel senso di non mollare mai nelle difficoltà e lottare sempre per amore) e oggi, grazie a Dio, mi sento bene e voglio davvero che tutto questo rimanga come un ricordo. Perché non è niente in confronto ai problemi che ci sono (io sono sempre fortunato, chiedo sempre che tutto accada a me e non ai miei cari), perché sarò in grado di risolverlo, e se anche no ci metterò tutto me stesso. Grazie al mio grande amico e medico del Mantova Calcio, Enrico Ballardini, ad una persona che ho rivisto dopo tanto tempo e che ho ritrovato come un fratello maggiore in tutto e per tutto, Gabriel Loeschbor, alla Renato curi Angolana e in particolare ad Antonio Bucci(che ha fiducia in me), a tutti i collaboratori dell'ospedale Poma di Mantova; alla banda di amici del quartiere, alla mia famiglia che sarà sempre al mio fianco (anche se sono a 15.000 km) e alla più bella persona che Dio mi ha dato e ha portato nella mia vita, mia regina, mio amore, la mia partner, la mia anima gemella, Laura Julia Feldkircher. Grazie e voglio continuare a lottare ogni giorno per poter dare un futuro alle mie "bambole" che mi mancano assai ogni secondo della mia vita».