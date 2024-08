Lutto nel calcio tedesco, annega nel lago un 16enne: indagini in corso

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Lutto nel mondo del calcio ed in quello del calcio tedesco. Si è spento a soli 16 anni Newton Opoku-Mensah, giocatore che militava nelle giovanili del Fortuna Dusseldorf, che ora ha sospeso le attività dopo la tragica notizia. La causa della morte del giovane è l'annegamento, per un tuffo nel lago di Berta. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso da parte delle squadre speciali e di alcuni passanti. La triste notizia è stata data martedì sera, quando alle 18:30 dopo il tuffo sono stati chiamati i vigili del fuoco. Circa 50 persone fra vigili e civili hanno provato a salvarlo, ma senza riuscirci. Il giovane è stato dapprima rianimato e poi portato in ospedale, dove i medici non sono riusciti ad evitare il peggio.

La portavoce della polizia locale, Julia Schindler, ha dichiarato alla stampa: "Il ragazzo, insieme ad altri adolescenti, era andato al Bertasee. Stiamo indagando per ricostruire le circostanze che hanno poi portato all'incidente e al tragico epilogo".