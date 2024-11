Macheda: "Difficile un ritorno alla Lazio. Bravo Baroni, e Dele-Bashiru..."

Lunga intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per Federico Macheda, centravanti dell'Asteras Tripolis con un passato nelle giovanili delle Lazio. Proprio dei biancocelesti ha parlato soffermandosi sull'inizio di stagione positivo con Baroni in panchina e su Dele-Bashiru, che lui ha conosciuto in Turchia. Un pensiero, poi, l'ha rilasciato anche su un suo possibile ritorno nella Capitale. Queste le sue parole: “Un ritorno alla Lazio? A oggi sinceramente no. È passato tanto tempo, ho 33 anni, quello è sempre stato un sogno dentro di me ma non è una cosa facile. Non la vedo fattibile come cosa, resterà solo un sogno. La Lazio di Baroni? Dopo tanti cambiamenti c’era un po’ di scetticismo, nessuno poteva sapere come avrebbe iniziato. Ma è una squadra imprevedibile, che lotta, corre e diverte i tifosi. Baroni sta facendo un lavoro grandissimo e sono molto contento anche di lui, perché appena l’avevano preso c’era stato qualche rumore. A Roma quando le cose vanno bene è bello da sottolineare, Baroni è un allenatore preparato e si vede da come gioca la Lazio”.

“Siamo ancora all’inizio, ma la Lazio sta sorprendendo. Sia in Europa che in campionato, non so quanto potrà durare questo andamento ma spero che col tempo la squadra prenda sempre più forza e fiducia, per arrivare fino in fondo. Però è una squadra di giovani che non si deve porre limiti, continuando a fare ciò che sta facendo partita dopo partita. Alla fine è quello che conta. Dele-Bashiru? L’ho conosciuto giocando contro e mi aveva impressionato. Ma anche lui, come tanti, è un ragazzo giovane che ha a che fare con un campionato importante come la Serie A. Però i giovani che ha preso la Lazio sono tutti preparati, e lo stanno dimostrando. Lui si sta ritagliando il suo spazio nella seconda parte delle partite ma è un prospetto che può crescere molto”.