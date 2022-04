Maiorca-Atletico Madrid, Muriqi punisce Simeone: il Pirata segna su rigore

Un'altra prestazione maiuscola di Vedat Muriqi con la maglia del Maiorca. L'attaccante kosovaro, arrivato in prestito a gennaio dalla Lazio, ha trovato il suo terzo gol spagnolo. Dopo Cadice e Betis, stavolta la vittima è di lusso. Nel match interno contro l'Atletico Madrid, che gli uomini di Aguirre stanno conducendo per 1-0, la firma sul tabellino è quella del Pirata che, al minuto 68, punisce Simeone trasformando in maniera perfetta un calcio di rigore. Sinistro a incrociare sotto la traversa per l'ex biancoceleste, uno dei migliori in campo della sfida. Il riscatto è sempre più difficile per Muriqi che però sta facendo parlare il campo. Un successo preziosissimo per la squadra isolana visto che con questi tre punti il Maiorca sale a quota 29 e vede la salvezza superando di un punto il Cadice ora terzultimo.