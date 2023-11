Manchester United, I peggiori acquisti della storia: c'è un ex Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

Il Manchester United non sta vivendo di certo il miglior periodo della sua vincente storia. Dopo anni di successi sotto la guida di Sir Alex Ferguson, i Red Devils non riescono più a intravedere la luce in fondo al tunnel, complice anche un mercato in entrata spesso deludente. Tanti soldi, ma spesi male. Ma quali sono i peggiori acquisti nella storia del club? Inside Sport ha stilato questa interessante classifica in cui è presente un ex Lazio. Si tratta di Juan Sebastian Veron, gioiello e grande protagonista in maglia biancoceleste ma flop a Old Trafford.

LA CLASSIFICA DEI FLOP ACQUISTI

1. Sanchez

2. Pogba

3. Di Maria

4. Veron

5. Depay

6. Van de Beek

7. Lukaku

8. Sancho

9. Zaha

10. Falcao

Il commento del noto portale inglese sull'argentino: "Juan Sebastian Veron è uno dei centrocampisti più talentuosi che abbia mai giocato per il Manchester United. Si è trasferito dalla Lazio al Manchester United nel 2001 per 28 milioni di sterline. Ferguson lo voleva inserire nelle rotazioni con Paul Scholes e Roy Keane ma non ci riuscì. Veronha segnato solo 7 gol nelle sue 57 presenze in Premier League con il Manchester. La sua avventura si è conclusa nel 2003 quando lo United decise di venderlo al Chelsea per 15 milioni di sterline".