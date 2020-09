Mancini: “l'Italia partirà per vincere l'Europeo. Sarà una stagione difficile per tutti”

Ai microfoni di TG Poste, il ct della Nazionale Roberto Mancini, ha parlato in previsione dell'Europeo e dell'imminente stagione calcistica: “Siamo l'Italia e partiamo per vincere l'Europeo. Anche quando non siamo tra i favoriti. La nostra storia dice però questo: proveremo a vincere la competizione. Zaniolo? L'ho sentito al telefono. Sta bene ed è tranquillo. Ora però deve pensare al recupero con tranquillità. C'è tempo tutto il tempo per tornare a giocare ed essere pronto per gli Europei".

STAGIONE DIFFICILE - “Sarà una stagione difficile. In molti Hanno terminato il campionato scorso da poco, alcuni hanno terminato la Champions League da pochi giorni, hanno iniziato veramente con pochi allenamenti nelle gambe, poi ci sono state le partite della Nazionale, quindi soprattutto all'inizio sarà abbastanza difficile.Magari con l'andare delle partite e del campionato, e sperando che si possa avere il pubblico allo stadio, credo che le cose torneranno nella normalità. Probabilmente l'anno sarà un po' più faticoso rispetto al solito".

