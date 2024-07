Marsiglia, tifosi in rivolta per l'acquisto di Greenwood: il duro comunicato

Il Marsiglia ha superato la Lazio nella corsa a Mason Greenwood e ora vorrebbe premere sull'acceleratore per chiudere la trattativa con il Manchester United. Una vera telenovela che si rispetti, però, deve sempre avere un imprevisto dietro l'angolo e quella per il talento inglese non è da meno. In queste ore, proprio mentre il club è sempre più vicino a definire l'acquisto del classe 2002, i tifosi dell'OM si sono rivoltati sui social chiedendo alla propria società di abbandonare l'affare, in virtù delle vicende extra-calcistiche che lo avevano visto protagonista qualche anno fa e avevano comportato la sua squalifica di un anno e mezzo dai campi di calcio. Le stesse che hanno spinto i Red Devils a tenerlo fuori rosa e a metterlo sul mercato nonostante la ripresa di condizione nell'ultima annata sportiva. In questo senso, a raccogliere le voci dei 'protestanti marsigliesi' sono stati gli stessi ultras che hanno emesso un comunicato in cui si schierano pubblicamente contro l'acquisizione da parte del Marsiglia di Greenwood:

"In un momento in cui le trattative per l’arrivo di Mason Greenwood sono annunciate sempre più accese, è necessario spiegare ancora una volta e prima che il danno diventi irreversibile perché questo trasferimento sembra inconcepibile alla luce dei valori mostrati dal club. Per molti di noi una linea rossa che danneggerebbe irrimediabilmente la passione che abbiamo per questo club".