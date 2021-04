Matrimonio a prima vista | Anticipazioni RealTime: ultima puntata, 2 coppie verso il no. 1 in bilico

Matrimonio a prima vista si avvia verso l'ottava e ultima puntata della terza stagione. Anticipazioni su come andrà a finire la "storia d'amore" delle tre coppia sposatesi in questa edizione non ve la daremo. Tuttavia possiamo anticiparvi qualcosa che accadrà nella "porzione" di puntata che anticiperà la decisione finale comunicata ai tre esperti.

Martina e Francesco

I due romani hanno alternato momenti positivi a momenti di "screzio". Questi ultimi sono stati il frutto soprattutto delle ansie e paure di Martina, apparsa decisamente meno "sbarazzina" di quel che si credeva e incapace di vivere il momento senza pensare al futuro. L'ultima puntata non sarà da meno con i due che verranno allo scontro basato sulla parola "rispetto". Corda tirata, si spezzerà?

Santa e Salvatore

Coppia problematica sin dall'inizio. Lei come dentro la bolla della principessina, per nulla attratta tra l'altro dal "marito" scelto dagli esperti. Lui su un pianeta che prevede tanto verde, molto dialogo e pochissima tecnologia, cosa quest'ultima fondamentale a Santa per vivere. L'ultima puntata sarà il mettere il punto a qualcosa mai nato, con una granita sul mare. Speranze 0.

Clara e Fabio

La coppia che, tranne qualche momento "no" dettato dall'estrema possessività di lei, è andata complessivamente meglio. Le attenzioni di una famiglia desiderate da lui e le attenzioni di un uomo dopo tante delusioni desiderate da lei, l'hanno fatta da padrone. L'ultima puntata sarà la conferma di tutto ciò all'insegna di festeggiamenti e tanto divertimento. Davanti ai giudici però ci sarà la conferma di tale felicità. Se da Clara ci si aspetta un sì, da Fabio può arrivare la sorpresa: tanta gelosia infatti può spaventare.

Matrimonio a prima vista giunge così al termine della sua terza stagione, costellata ancora di ottimi ascolti su Real Time e Discovery Plus. Qualche critica è però piovuta dai social: almeno 1 delle 3 coppie di quest'anno è stata valutata come decisamente "assurda" frutto di una scelta inspiegabile. Indovinate quale? L'esperimento volge al termine e le tre coppie hanno ancora qualche giorno per pensare alla decisione da prendere davanti agli esperti... chi rimarrà insieme e chi si lascerà?