Mauri: "La Lazio ha diverse soluzioni, il Parma aspetterà i biancocelesti"

Dopo il Verona la prossima fatica della Lazio si chiama Parma. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Stefano Mauri: "La Lazio potrà adottare soluzioni diverse in base a come si schiererà il Parma. La squadra di D'Aversa aspetterà i biancocelesti per poi verticalizzare subito. Se mancheranno sia Kulusevski che Gervinho, molto bravi negli spazi aperti e nell'uno contro uno, allora i ducali avranno grandi problemi perchè sulle ripartenze faranno fatica. Potrebbe venire fuori una partita non dico a una sola porta, ma quasi...".