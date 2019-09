Meteo Roma, il ritorno del caldo africano: massime in volo a 32°C

Il ritorno del caldo africano è probabile oltre che possibile. Le previsioni più recenti per il Meteo Roma vedono un'area di alta pressione in arrivo dall'Africa che porterà nuovamente temperature estive. Sarà un caldo afoso, con massime oltre i 30°C. Picchi previsti intorno ai 32-33 °C. Non si arriverà dunque al caldo senza respiro e afoso di luglio, ma comunque l'estate farà nuovamente capolino. Per chi potrà concederselo dunque un fine settimana che, previsioni alla mano, potrebbe regalare qualche bellissimo giorno di mare. Un ritorno dell'estate che durerà almeno fino a martedì prossimo. Insomma, Sole rieccoci qua!