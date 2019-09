Meteo Roma / L'estate concede un bel fine settimana: le previsioni

Meteo Roma e Lazio che concede ai cittadini della capitale e della nostra città la possibilità di godersi un bel fine settimana di relax. Sarà il Sole estivo infatti a dominare queste giornate. Oggi, venerdì, si arriverà a toccare i 32 gradi. Le massime oscilleranno fra i 30 e i 32 fino a lunedì, regalando con un sole intenso uno scampolo finale d'estate. Attenzione però agli sbalzi di temperatura, la differenza fra luglio, agosto e oggi e tutta lì. Le minime saranno infatti intorno ai 15 °C invece che sui 23-24 °C come nei mesi più caldi. Dunque giacchetto obbligato in serata. Ma di questo Meteo Roma non ci si può davvero lamentare.