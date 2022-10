Midtjylland, Capellas: "L'andata fa parte del passato. Pareggio? Non mi accontento"

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Domani alle 18.45 arriverà all'Olimpico il fischio dell'arbitro che darà il via alla sfida d'Europa League tra Lazio e Midtjylland. Maurizio Sarri e Pedro sono già intervenuti in conferenza stampa a Formello per presentare il match. Ora è il momento dell'allenatore della formazione danese, Capellas. Ecco le sue parole dalla sala stampa dell'impianto che ospiterà la partita:

Userai tutte le riserve?

"Userò i giocatori che sono in forma per vincere, così come farà Sarri. Come preparerò la partita in virtù di quanto accaduto all'andata? Quella partita ormai appartiene al passato, nuova gara, nuovo contesto. Facciamo sempre l’analisi della partita, vediamo se ci sono momenti in cui abbiamo fatto bene e altri in cui possiamo migliorare. Nonostante abbiamo vinto 5-1, dovremo stare attenti".

La partita dell’andata è stata la migliore, quella notte magica ha fatto la differenza per le gare seguenti?

"La squadra che vince continua a vincere. Ma l’impatto può esserci anche sulla squadra che ha perso, che magari utilizza questo come reazione".

Giocherete per il pareggio?

"No, si può perdere con questa strategia, è troppo rischioso. Proveremo a vincere la partita. Giochiamo contro una grande squadra con grandi giocatori. Prevedo intensità, entrambe giocano per vincere. Tutto è molto aperto nel gruppo e credo che ci saranno delle sorprese. La squadra più concentrata avrà più possibilità di passare il turno".

Infortunati?

"Oliver l'unico infortunato. Reazione dopo la prima partita in Danimarca? È stata sicuramente molto importante per il club, ma come allenatore appartiene al passato. Ci sono state reazioni in Spagna, ci sono Patric e Pedro, i media spagnoli sono stati molto attenti. Ci siamo divertiti, adesso dobbiamo pensare al futuro, alla partita di domani".

Lazio senza Immobile?

"Sì, Immobile è un giocatore molto importante per loro. Adesso c’è Felipe Anderson, attaccheranno in maniera diversa,. Pedro anche può fare la differenza. Se mi accontento del pareggio? Dipende, adesso non posso rispondere a questa domanda".

Se mi aspetto una Lazio diversa?

"Ogni partita è diversa, sarà una partita con approccio diverso. Abbiamo giocato in casa, ora in trasferta, Ci saranno emozioni differenti. Dobbiamo essere molto veloci a leggere la trama".

