Midtjylland, il pres. Steinlein: "Isaksen è un orgoglio. Sogniamo di riaverlo qui"

Tutti parlano di Gustav Isaksen. L'esterno della Lazio sta vivendo un momento magico, compreso il suo periodo in Nazionale. La sua prestazione contro il Portogallo, per esempio, non è passata assolutamente inosservata. Per questo Claus Steinlein, il presidente del Midtjylland, il suo vecchio club, ha raccontato gli inizi del classe 2001 ai microfoni del portale danese Tipsbladet. Di seguito le sue parole.

"Conosco Gustav da quando aveva 12 anni, era al club per la prima volta e ho visto un giocatore unico con potenzialità incredibili. Ed era solo un ragazzino. Questo è uno dei suoi maggiori punti di forza oggi: il modo in cui è spensierato e fa le cose semplici. E fuori dal campo porta in alto il suo nome, quello della sua famiglia e del Midtjylland. È sempre umile e con i piedi per terra, non si rende conto di essere un calciatore professionista che gioca per uno dei più grandi club d'Europa. È quello che è sempre stato".

"È un ragazzo felice di Roslev con valori fantastici che ha ricevuto dai suoi genitori incredibile. Ed è quello che stiamo vedendo sbocciare ora. È un ragazzo dolce e umile che tratta bene tutti. Solo il periodo in cui è andato in collegio è diventato un po' complicato da gestire. Ma sono stati bravi a creargli la giusta atmosfera attorno. C'erano delle persone attorno a lui che non lo aiutavano, ma è un bravo ragazzo. Non abbiamo mai avuto grandi problemi con lui. Vorrei riportarlo a casa un giorno. È un giocatore di classe, speriamo che abbia ancora il Midtjylland nel cuore e che possa pensare a quest'opportunità. E poi per loro deve essere uno step per progredire a livello stop, non la fine della loro carriera. Sogniamo certamente un suo ritorno".