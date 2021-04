Mihajlovic se la prende con il Giappone: "Perché far giocare Tomiyasu sul 14-0?"

Si sa che Sinisa Mihajlovic non le manda mai a dire e nel post gara dopo la sconfitta contro l'Inter se la prende con le Nazionali. In particolare il tecnico dell Bologna si riferisce al Giappone e all'infortunio di Tomiyasu rimediato nella gara contro la Mongolia finita ben 14-0: "Tomiyasu? Vincono 14-0 contro la Mongolia, a cosa ti serve?! Ci vuole rispetto, non c'è bisogno di fare giocare queste partite qua. Poi paghiamo noi allenatori. Sul 14-0 potevo giocare anche io con la Mongolia, facevo bella figura. Invece un giocatore per noi fondamentale si fa male".