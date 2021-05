Mihajlovic: "Sto bene a Bologna così come a Roma, sono uno zingaro di natura"

La Lazio è alla ricerca di un nuovo allenatore in vista della prossima stagione visto l'addio di mister Inzaghi che andrà all'Inter. Tra i papabili è uscito anche il nome del tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic che raggiunto dai microfoni di Sky Sport ha dribblato la domanda sul suo futuro: "Si sapeva che ci sarebbero stati un sacco di cambiamenti, lo scorso anno anche per colpa del Covid-19 chi voleva cambiare non ha cambiato e chi ha cambiato ha sbagliato, perché non c'era la preparazione e tutto il resto. E' normale ci siano tanti cambi nelle panchine. Ci sono quelli più sorprendenti, come Conte, ma gli altri c'era da aspettarselo. In Italia in generale si sta bene. Se sto a Roma, a Milano, a Bologna o a Genova sto bene. Io sono uno zingaro di natura, mi trovo bene da tutte le parti, specialmente in Italia che è un paese bellissimo. Mi piace mangiare bene, la moda e le macchine e in Italia è impossibile non trovarsi bene".

