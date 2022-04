Milan, Calabria: “Gara difficile. La Lazio ha talento soprattutto davanti"

TUTTOmercatoWEB.com

Il Milan ha sconfitto la Lazio e ai microfoni di Dazn, per commentare la vittoria, è intervenuto Davide Calabria: “Dobbiamo crederci, ci credono i tifosi. Quello che pensano gli altri ci deve interessare relativamente. Calendario? È fondamentale questa vittoria, è stata una partita difficile. La Lazio ha veramente talento soprattutto davanti. Sono veramente forti. Una partita così strappata all’ultimo minuto con questa voglia e determinazione anche se in alcune occasioni siamo stati meno brillanti, ci dà tanta soddisfazione per lavorare al meglio per poter affrontare le ultime partite. Giovani? Certi errori, come il gol di oggi che è stato troppo facile. Nelle ultime partite abbiamo preso gol nei primi minuti, sono errori di gioventù. Devi stare attento dal primo all’ultimo secondo. Queste cose sono importanti, sono lezioni importanti ma abbiamo fiducia e siamo contenti, sicuri dei nostri mezzi e di come esprimiamo il nostro gioco. Ci troviamo bene in campo, siamo contenti del lavoro che stiamo facendo. Modulo? Verso la fine abbiamo optato per questo modulo di gioco. Far abbassare un mediano in mezzo a due centrali e noi terzini alzarci un po’ di più per creare la superiorità in fascia e in supporto a Ibra per creare più problemi, cercare di mettere le palle e far difendere anche gli esterni loro. Non è facile per un esterno rincorrere noi terzini. Mercoledì? Guarderemo il risultato ma prima di guardare l’Inter dovremmo dare tutto per queste partite e poi se le vinceremo tutte saremo soddisfatti perché significa che abbiamo fatto un grandissimo lavoro”.

