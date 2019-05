Milan, Gattuso: "Futuro? Grato al Milan, ma non voglio lasciarci le penne..."

"Di futuro ne parleremo nei prossimi giorni, adesso non so niente". Esordisce così ai microfoni di Sky Sport Rino Gattuso. La vittoria contro la Spal non è bastata per raggiungere l'obiettivo Champions League. Cosa succederà adesso? Sulla panchina del Milan ci sarà ancora Ringhio? L'allenatore rossonero evita di sbilanciarsi: "Il Milan mi ha dato la possibilità di diventare mezzo allenatore. Ho vissuto dieci mesi non facili, sapevo a quello che andavo incontro. Qualche 'bravo' l’ho preso, ma ho preso anche responsabilità che non potevo prendermi perché non potevo. Preferisco non lasciarci le penne, analizzare questi aspetti". Anche Gazidis a fine della partita ha voluto dire la sua: "Dedicheremo i prossimi giorni a una analisi completa della stagione e ai passi successivi da intraprendere per continuare il percorso di crescita del nostro club". Con Gattuso o meno.

Pubblicato il 26/05 alle 22:30