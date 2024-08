Milan, il futuro di Fonseca dipende dalla Lazio? Intanto spunta Allegri

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan non è partito bene, tutt'altro. Il pareggio contro il Torino e la sconfitta contro il Parma è un bottino troppo magro per essere soddisfatti soprattutto per le ambizioni Scudetto della squadra rossonera. Secondo quanto riporta Tuttosport, all'interno della dirigenza milanista qualcuno avrebbe già iniziato a storcere il naso e il futuro di Paulo Fonseca non sarebbe più così certo. Nelle ultime ore, infatti, starebbe aleggiando intorno a Milanello l'ipotesi di un clamoroso ritorno di Max Allegri al posto del tecnico portoghese che, nella partita di sabato contro la Lazio, rischierebbe di giocarsi la sua permanenza sulla panchina del Diavolo.