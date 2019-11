Milan - Lazio, probabili formazioni: Correa con Immobile, cambi in difesa

PROBABILI FORMAZIONI MILAN - LAZIO - Sei punti archiviati in due partite, ora via con i prossimi tre. Mancano da trent'anni a San Siro contro il Milan, espugnato solo in Coppa Italia come lo scorso 24 aprile in semifinale. Il mattatore di giornata, quel Correa reduce da una panchina rigenerante all'Olimpico, partirà titolare. Al suo fianco Immobile, nonostante il dito lussato. A centrocampo scontato anche il ritorno di Leiva - fresco e riposato - con ai suoi lati Milinkovic e Luis Alberto candidati alla terza di fila dal primo minuto, data anche l'importanza della sfida. Lazzari riprenderà il suo posto sulla destra, mentre sull'altro lato Lulic potrebbe rifiatare. Il quesito è a favore di chi. Jony non ha convinto e proprio a San Siro ha disputato la sua peggior prestazione, Lukaku ha forse 45 minuti nelle gambe. Previsti straordinari per il capitano. In difesa Acerbi e Strakosha restano tra i pochi in Italia con il posto fisso, ma ai lati del 33 dovrebbero vedersi due volti “nuovi”: Radu, dopo 180 minuti consecutivi, lascerà il posto presumibilmente a Bastos; stesso discorso per Patric, molto positivo nelle ultime due uscite ma probabilmente accantonato in favore di Luiz Felipe. Parte molto indietro Vavro. Capitolo Milan. Dopo il gol decisivo contro la Spal, Suso sarebbe dovuto partire titolare. Ma lo stop prima dell'allenamento della vigilia dovrebbe costringerlo ad alzare bandiera bianca, al suo posto si rivedrà Castillejo. Musacchio è stato colpito da un affaticamento muscolare, darà forfait e dunque consegnerà una maglia da titolare a Calabria sulla destra, con Duarte che probabilmente scalerà al centro della difesa al fianco di Romagnoli. Ballottaggio Piatek-Leao per il posto di prima punta.

Milan - Lazio

Serie A TIM 2019-2020 - 11ª giornata

Stadio Giuseppe Mezza di Milano - domenica 3 novembre 2019, ore 20:45

Probabili formazioni:

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetá, Biglia, Krunic; Castillejo, Piatek, Calhanoglu. A disp.: Reina, A. Donnarumma, Gabbia, Conti, Bennacer, Kessié, Bonaventura, Borini, Rebic, Leao. All.: Stefano Pioli.

INDISPONIBILI: Caldara, Musacchio, Rodriguez

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Calhanoglu

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Guerrieri, Furlanetto, Patric, Vavro, Radu, Marusic, Lukaku, Jony, Cataldi, Parolo, Berisha, Caicedo, Adekanye. All.: Simone Inzaghi.

INDISPONIBILI: Proto

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Acerbi

ARBITRO: Calvarese (sez. Teramo)

ASSISTENTI: Costanzo e Alassio

IV UOMO: Sacchi

VAR: Manganiello

AVAR: Paganessi

SPECIALE MILAN - LAZIO - Anche per questa stagione torna l'appuntamento con LALAZIOSIAMONOI WEB RADIO e WEB TV, per seguire insieme l'11ª giornata di Serie A Tim. Durante i 90 minuti dell'incontro Milan - Lazio sarà LALAZIOSIAMONOI WEB RADIO a tenervi compagnia: a partire dalle ore 20:45, i conduttori e il nostro direttore Alessandro Zappulla dallo Stadio Mezza di Milano vi racconteranno la partita della Lazio. Al fischio finale, entra in scena LALAZIOSIAMONOI WEB TV: vi porteremo per mano in zona mista, vi faremo ascoltare le parole dei protagonisti e commenteremo il risultato con i nostri esperti. Potrete seguire i contributi video cliccando sul nostro sito nei vari articoli multimediali oppure collegandovi al nostro canale DailyMotion (dailymotion.com/Lalaziosiamonoi). Inoltre, potrete seguire la trasmissione web radio e l'audio del post-partita della web tv anche grazie alla nostra applicazione per smartphone e tablet. Ovviamente potrete partecipare anche voi. Scriveteci sulle nostre pagine Facebook (Lalaziosiamonoi) e Twitter (@laziosiamonoi), attraverso l'hashtag #lalaziosiamonoi. Ci vediamo domenica allora: appuntamento alle ore 20:45 per LALAZIOSIAMONOI WEB RADIO, poi spazio alla WEB TV! Vi aspettiamo!!!