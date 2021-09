Milan – Lazio, Reina tra applausi e fischi: il gesto nobile del portiere

Nel consueto momento di riscaldamento del prepartita il portiere della Lazio ha subito qualche fischio nel suo ingresso in campo. Pepe Reina è un ex di questa gara, i tifosi del Milan lo ricordano bene. Non solo fischi per lui però, ci sono stati anche applausi che sicuramente hanno fatto piacere al portiere tanto da regalare la sua maglia a un tifoso. Il bel gesto è stato apprezzato dalla tifoseria avversaria che ha ricambiato con un caloroso applauso.

