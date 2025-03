Milan - Lazio, rosso diretto a Pavlovic: la spiegazione di Marelli

TUTTOmercatoWEB.com

Al 67' di Milan-Lazio, l'arbitro Manganiello sfodera il rosso diretto nei confronti di Pavlovic per un brutto fallo su Isaksen, atterrato mentre di ripartenza innescava una chiara occasione da gol. In merito alla questione ha fatto chiarezza a Dazn Luca Marelli, queste le sue parole: “Bisogna capire il motivo dell’espulsione: l'arbitro l'ha interpretata come una chiara occasione da rete o per fallo grave? I maggiori riferimenti vanno per fallo di gioco. Non vedo molto l'occasione da gol come fallo su ultimo uomo, anche perché c’erano anche altri giocatori sulla linea. Interpreto il rosso per il grave fallo”.