Milan, Pioli: "Difficile che Kjaer recuperi per la partita con la Lazio"

La Lazio è concentrata sul big match con il Napoli di questa sera, ma il calendario non permette riposo: mercoledì i biancocelesti scenderanno in campo a San Siro per giocarsela con il Milan di Pioli. Tra i giocatori che non prenderanno parte alla gara, quasi sicuramente c'è il difensore Simon Kjaer. Lo stesso tecnico rossonero, nella conferenza stampa in vista del match con il Sassuolo, ha parlato delle sue condizioni: "Dal suo infortunio ad oggi sono trascorsi 15 giorni e direi che sono pochi per farlo tornare mercoledì contro la Lazio. Il calciatore comunque sta bene e al momento questa è la notizia più importante”.