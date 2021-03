Milan, Pioli durissimo sfogo contro Solskjaer: il fatto

Milan eliminato dall'Europa League per mano del Manchester United e nervi tesi a fine gara tra mister Pioli e il tecnico degli inglesi Solskjaer. Come riporta Calciomercato.com infatti pare che al triplice fischio l'allenatore dello United si sia avvicinato e abbia detto "Siete una buona squadra" frase che ha fatto saltare i nervi a Pioli che ha risposto in modo tutt'altro che sportivo ed educato: "Good team un c***o, somaro. Good team tua sorella, c*****e". Insomma una caduta di stile decisamente fuori luogo per un allenatore come Pioli che difficilmente perde il suo aplomb.