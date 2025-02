Milan, senza Champions ecco quando si recupera contro il Bologna: la data

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Eliminazione amara per il Milan di Conceicao eliminato dalla Champions League per mano del Feyenoord. Visto l'addio all'Europa la Lega di Serie A ha confermato quindi quando ci sarà il recupero della gara contro il Bologna, valida per la 9ª giornata giornata.

I rossoneri scenderanno in campo contro la squadra di Italiano il prossimo 27 febbraio alle ore 20.45 allo stadio Dall’Ara così come confermato nella nota della Serie A del 31 gennaio scorso: "Si comunica che il recupero della gara di Campionato di Serie A Enilive Bologna-Milan (9a giornata), originariamente programmata in data 26 ottobre 2024, è fissato per mercoledì 26 febbraio 2025 alle ore 18.30. In caso di mancata qualificazione della società AC Milan agli Ottavi di Finale di UEFA Champions League, la gara sarà programmata il giorno giovedì 27 febbraio 2025 alle ore 20.45".

La sfida si inserisce quindi a cavallo del match contro la Lazio in programma domenica 2 marzo alle 15.00 a San Siro.