Milan, Stefano Pioli è positivo al Covid-19: il comunicato del club

Il Milan torna ad avere problemi a causa del Coronavirus. Dopo le positività di Donnarumma, Hauge, Duarte e Ibrahimovic (ormai tutti guariti), tra i rossoneri si ferma il mister Stefano Pioli dopo essere risultato positivo al test rapido effettuato in mattinata. Il tecnico è asintomatico, ma la società ha comunque deciso di annullare la seduta di allenamento odierna e ha reso pubblica la notizia con una nota ufficiale.

IL COMUNICATO DEL CLUB - "AC Milan comunica che Stefano Pioli è risultato positivo ad un tampone rapido effettuato questa mattina. Informate le autorità sanitarie competenti, il tecnico, che non presenta sintomi, è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi. L'allenamento odierno è stato cancellato. Previo il monitoraggio previsto dal protocollo federale, la squadra riprenderà il programma di allenamento in vista della sfida contro il Napoli lunedì pomeriggio".