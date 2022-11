Milan, Tomori: "Lo Scudetto? L'anno scorso dopo la Lazio..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il Napoli mantiene un vantaggio importante sulle inseguitrici. In questo avvio di campionato i partenopei stanno viaggiando ad alti ritmi, motivo per cui hanno allontanato molte concorrenti allo Scudetto tra cui il Milan. I rossoneri, però, restano concentrati sull'obiettivo e non hanno intenzione di arrendersi, come dimostrano le parole del difensore Fikayo Tomori. Il francese, parlando del tricolore ai microfoni di StarCasinòSport, ha fatto riferimento a quello vinto lo scorso anno, per il quale fu decisiva la vittoria contro la Lazio all'ultimo istante: "Dopo la partita contro la Lazio è scattato qualcosa in noi: lì abbiamo capito che sì, potevamo vincerlo. Il segreto di questo Milan è la fame, la voglia di aiutarsi sempre e vincere tutti insieme. Il nostro sogno? Vincere lo scudetto della seconda stella e la Champions League".