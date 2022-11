Milinkovic, tra contratto e Mondiale: il Sergente prende tempo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - L'occasione mondiale di Milinkovic. Quella di domani quando farà il suo esordio in un mondiale e più precisamente a Qatar 2022. Dopo i tanti anni da protagonista con la Lazio, il Sergente ha l'occasione di brillare anche con la maglia della sua Serbia contro una delle nazionali più titolate al mondo. Giovedì sera, nel primo match del gruppo G, Sergej e compagni affrontano il Brasile di Neymar Jr. Una delle sfide più belle della fase a gironi che il centrocampista biancoceleste vorrà sfruttare come rampa di lancio. Il rinnovo con la Lazio resta un tema vivo, ma il giocatore prende tempo aspettando offerte per gennaio e giugno. La valutazione del suo cartellino tiene lontani Lotito e Kezman. L'agente ritiene la cifra ideale intorno ai 40/50 milioni, il presidente qualcosa in più. La volontà di Milinkovic è comunque quella di garantire un incasso al club capitolino ed evitare l'addio a parametro zero. Juventus e tanti club sulle tracce del Sergente. Vedremo quello che accadrà.

