Mondiale | Esordio amaro per il Qatar: lezione di calcio dell’Ecuador

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Esordio amaro per il Qatar che perde la prima partita del Mondiale da ospitante. Dopo la consueta cerimonia di apertura, va in scena una vera e propria lezione di calcio dell'Ecuador, squadra tecnica, fisica e ben organizzata. I sudamericani mettono subito le cose in chiaro e alla mezz'ora sono davanti 2-0 grazie alla doppietta di Valencia. Il centravanti del Fenerbahce, al quale è stato annullato anche un gol, si guadagna la palma di uomo partita. L'Ecuador vola in testa il girone e sogna un posto agli ottavi. Per il Qatar adesso è davvero durissima. Domani l'altra gara del girone A tra Olanda e Senegal.