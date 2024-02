Mondiale per Club, corsa a tre per le italiane: c'è anche la Lazio ma...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - E' partita la volata verso il Mondiale per Club. La prima edizione con la nuova formula si giocherà dal 15 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti. L'Italia porterà due squadre nel continente americano, una è l'Inter con il biglietto già in mano. Per l'altro posto sarà una corsa a tre. A decretare l'altra partecipante sarà il ranking UEFA (2 punti per vittoria, 1 di bonus per ogni turno superato).

Come riporta La Gazzetta dello Sport, in questo momento, più avanti di tutti c'è la Juventus con 47 punti, ma senza coppa europee da giocare. Insegue il Napoli a quota 41 che sente il profumo della grande occasione. Ancora più indietro c'è la Lazio con 35, ma per qualificarsi la squadra biancoceleste dovrebbe arrivare in finale di Champions e vincerla. E potrebbe anche non bastare. Insomma, una missione piuttosto complicata.