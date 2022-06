Mondiale Qatar 2022, Ucraina batte Scozia: ora la finale con il Galles

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Manca ancora una squadra europea a qualificarsi per il Mondiale di Qatar 2022. Domenica 5 giugno il nome uscirà dalla finale Galles - Ucraina che si disputerà a Cardiff. La nazionale trascinata da Yarmolenko e Malinovskyi ha battuto in trasferta la Scozia per 3-1, staccando il pass per l'atto decisivo. Vanatggio proprio di Yarmolenko al 33', raddoppio di Yaremchuk al 49', accorcia le distanze McGregor al 79' prima del gol finale di Dovbyk in pieno recupero. L'Ucraina, tornata in campo dopo la sosta forzata causata dalla guerra in corso, ha festeggiato la vittoria con i tre mila tifosi presenti ad Hampden Park ed è ora attesa da Bale e compagni, già qualificati a marzo dopo aver battuto 2-1 l'Austria.