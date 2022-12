Mondiali 2022 | Giappone: il gol è regolare, ecco la conferma - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

E' tutta una questione di prospettiva e mai frase è più azzeccata per descrivere il motivo per il quale il Var ha deciso di convalidare la rete del 2-1 del Giappone sulla Spagna. Il gol di Tanaka è stato infatti oggetto di discussione perché dalle prime immagini sembrava che il pallone avesse superato la linea che delimita la fine del campo e che quindi fosse uscita.

Il direttore di gara non aveva infatti convalidato la rete che invece poi è stata assegnata dal Var. Da diversi fotogrammi si evince come invece il pallone non sia uscito del tutto e come quindi il gol sia valido. Il regolamento infatti afferma che: "la palla deve uscire totalmente dal terreno di gioco, mentre la proiezione della palla, in questo caso specifico tocca ancora la linea, seppur di qualche millimetro". Gol quindi super regolare e vittoria stra meritata del Giappone.