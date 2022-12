Mondiali 2022 | Infantino soddisfatto: "Qatar ha mostrato di essere un paese ospitale"

TUTTOmercatoWEB.com

Il Mondiale in Qatar prosegue in attesa dei quarti di finale che inizieranno venerdì 9 dicembre. A dire la sua sulla manifestazione è ancora una volta Gianni Infantino, numero uno della FIFA: "Il calcio unisce davvero il mondo. Il calcio ha questa magia, questa caratteristica speciale che quando la palla rotola, le persone si uniscono. Devo ammettere che prima dei Mondiali eravamo preoccupati di avere così tanti tifosi provenienti da così tanti paesi, nello stesso momento, nello stesso luogo. Lo dicevo già qualche anno fa: credo davvero che questo Mondiale possa contribuire, per questa parte del mondo, per il Golfo, per il Qatar, per il Medio Oriente, per mettersi in mostra, per mostrare al mondo quanto è ospitale“.