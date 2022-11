Mondiali Argentina | Perché Dybala non gioca? La risposta di Scaloni

TUTTOmercatoWEB.com

Due partite e zero minuti giocati per Paulo Dybala a Qatar 2022. Non esattamente l'inizio di Mondiale che sperava la Joya rientrato dall'infortunio in fretta proprio per non mancare a questa competizione. Scaloni sin qui lo ha tenuto sempre fuori e in conferenza stampa, prima del match decisivo contro la Polonia, ha spiegato il perché. Di seguito le parole del ct dell'Argentina: "Come sta Dybala? Bene, vi dico che se sta fuori, è una decisione solo tecnica, una scelta mia. Paulo in questo momento sta bene, sta sostenendo il gruppo da fuori. Ovviamente avrebbe voglia di giocare di più, ma non è detto che questo non accada nelle prossime partite del Mondiale".