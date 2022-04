Mondiali, l'Iran ora accusa l'Italia: "Vogliono escluderci per andare in Qatar"

TUTTOmercatoWEB.com

L'Iran ha conquistato l'accesso ai prossimi Mondiali sul campo ma ciò che ha fatto in occasione della gara contro il Libano ha dato vita a tantissime polemiche. Nonostante in possesso di regolare biglietto infatti alle donne non è stato permesso di entrare all'interno dell'impianto, un fatto grave e sul quale la Fifa sta facendo le sue valutazioni in quanto viola l’articolo 4 dello statuto del massimo organismo mondiale.

Si parla di possibile esclusione della Nazionale e in questi giorni si è anche azzardata l'ipotesi di un ripescaggio dell'Italia, opzione alquanto improbabile se non impossibile come affermato da Evelina Christillin. Tuttavia i media iraniani se la prendono con l'Italia che a loro dire: "Sta mettendo in atto il tentativo di escluderci dai Mondiali" e ancora: "I media italiani stanno lavorando duramente per eliminare l’Iran e per consentire la partecipazione degli azzurri a Qatar 2022". Insomma un tentativo di spostare l'attenzione su altro piuttosto che affrontare le conseguenze di quanto fatto nei confronti delle donne.