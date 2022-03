Mondiali Qatar 2022, Iran rischia esclusione? La risposta della FIFA

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nelle ultime ore il rischio di esclusione dell'Iran dal Mondiale di Qatar 2022 sta tenendo banco. In realtà la speranza in Italia è di un possibile ripescaggio per gli azzurri, considerando che la scelta dell'eventuale squadra al posto dell'Iran verrebbe scelta a totale discrezione della FIFA. È plausibile che l'Italia possa avere una grande considerazione in virtù del fatto che tra le non qualificate è quella con il ranking FIFA più alto, anche se è difficile che venga estromessa un'asiatica a vantaggio di un'europea.

LA POSIZIONE DELLA FIFA - Al netto della quasi impossibilità che l'Italia venga scelta in caso di esclusione dell'Iran, va puntualizzato che quest'ultima ipotesi è quasi sfumata. Nella partita contro il Libano sono state lasciate fuori dallo stadio 2 mila donne in regolare possesso del biglietto e nel 2019 la nazionale islamica era già stata minacciata di esclusione per lo stesso motivo, ma per la FIFA non è ancora abbastanza per procedere con lo stop. Nella serata di ieri è arrivata la nota ufficiale del massimo organismo del calcio con la quale vengono riconosciuti i risultati storici raggiunti sul tema dei diritti delle donne e che ci si aspetta che il processo continui.