Mondiali Qatar | Brasile, maledetti quarti: la statistica impietosa

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il Brasile esce dal Mondiale di Qatar 2022 ai quarti di finale contro la Croazia. Fatale la non gestione del vantaggio di Neymar nei supplementari, il pareggio di Petkovic e i rigori finali. La squadra di Tite saluta così la rassegna iridata senza arrivare nemmeno tra le prime quattro, non riuscendo a superare una maledizione che va avanti da tempo. In 4 delle ultime 5 edizioni la Seleção è stata eliminata ai quarti di finale: a Germania 2006 dalla Francia, a Sudafrica 2010 dall'Olanda, a Russia 2018 dal Belgio e infine a Qatar 2022 dalla Croazia. Un dato che deve fare riflettere la federcalcio brasiliana.