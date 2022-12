Mondiali Qatar | Onana e quella frecciatina al suo ct: "Le menzogne..."

TUTTOmercatoWEB.com

Nel corso dei Mondiali in Qatar, André Onana è stato messo fuori rosa per motivi disciplinari. Infatti, il portiere dell'Inter avrebbe tirato uno schiaffo al ct del Camerun, Song. Per questo motivo la Nazionale ha preso come provvedimento di lasciarlo fuori dalla squadra ma a distanza di giorni ecco che l'estremo difensore rincara la dose. “In un mondo dove la menzogna è la cosa che conta di più, dire la verità è un atto rivoluzionario. Ma alla fine, il tempo rimette tutto a posto”. Così Onana ha lanciato la sua frecciatina tramite il proprio account social all'indirizzo del ct Song. Dopo le voci nelle ultime settimane, il portiere rompe il silenzio e lancia un messaggio forte e chiaro.