Monza, Di Gregorio: "La Lazio è fortissima, ecco cosa servirà"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Photo Agency

La Lazio è pronta per dar seguito all’ottimo rendimento in campionato. La squadra di Maurizio Sarri infatti, a breve scenderà sul manto verde dell’U-Power Stadium contro il Monza, in una trasferta molto ostica. Così, a pochi passi dal match, ai microfoni di Dazn è intervenuto Michele Di Gregorio: “Sappiamo che è una squadra fortissima, ora seconda in classifica e sta facendo un campionato pazzesco, ha dei giocatori molto forti. Servirà una prestazione di livello alto per portare a casa il risultato”.