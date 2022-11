Monza, Palladino torna sulla sconfitta con la Lazio: "Resta il rammarico di una buona prestazione"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Alla prima stagione in Serie A in assoluto il Monza vuole a tutti i costi la salvezza. La strada si è complicata con la sconfitta rimediata nel turno infrasettimanale con la Lazio. Palladino, allenatore dei lombardi, è tornato sul match dell'Olimpico durante la conferenza stampa odierna: "C’è stato poco tempo per rivedere la partita. Abbiamo fatto una breve chiacchierata, la nostra bravura dev’essere quella di azzerare subito tutto dopo una sconfitta. Abbiamo rivisto le immagini, resta il rammarico di una buona prestazione. Guardiamo avanti".

MOMENTI IMPORTANTI - "Ci sono stati tanti momenti belli, però la svolta è arrivata nella partita contro la Juventus. Ci ha dato slancio e morale, ci ha dato consapevolezza. Ora siamo a metà dell’opera anche se c’è stato un bel percorso di crescita. Il gol di Petagna magari non cambiava nulla della partita a Roma contro la Lazio, ma di momenti belli ce ne sono stati molti".